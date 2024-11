iltra2

VEDANO OLONA – Oggi, 20 novembre 2024, il Comune di Vedano Olona celebra la “Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza” con un’iniziativa di grande importanza: l’installazione di un defibrillatore pediatrico, collocato nel portico della Scuola dell’infanzia Redaelli Cortellezzi di via Roma, parte dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico.

Grazie al contributo del 5 per mille dei cittadini vedanesi, è infatti ora possibile dotare la comunità di questo prezioso strumento salvavita, progettato per garantire maggiore sicurezza ai bambini in caso di emergenze cardiache.

La presentazione del nuovo strumento è prevista a mezzogiorno alla scuola dell’infanzia, parteciperanno le autorità comunali e l’appubtamento è aperto a tutti i cittadini.

(foto archivio: un defibrillatore installato in un comune della zona. Ora ne è stata dotata anche la scuola dell’infanzia di Vedano Olona)

20112024