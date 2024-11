ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella ha organizzato e promosso un fitto programma di iniziative.

Il via venerdì 22 novembre, alle 20:30 con l’inaugurazione dell’istallazione artistica “Vuoto a perdere” realizzata dall’associazione Fare Arte. Alle 20:45 si terrà spettacolo teatrale “Rose Rosse”, in sala Agorà del palazzo comunale, ad ingresso gratuito.

Si continua sabato 23 novembre, con lo stage di difesa personale, con la collaborazione dell’associazione Fujiyama Karate Club. L’evento, gratuito, su prenotazione, si terrà nella palestra della scuola primaria Sant’Alessandro.

Appuntamento lunedì 25 novembre alle 21 con lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata”, nel cinema di Caronno in via Adua 119 in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Pari Opportunità.

In chiusura, martedì 26 novembre, alle 19:30, si terrà un apericena iniziale e a seguire convegno “Perdutamente. Quando amare fa male” a cura di Paola Grimoldi e Giada Maccan. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà in sala Agorà del palazzo comunale.

