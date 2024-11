Eventi

SARONNO – La violenza sulle donne e il silenzio come tema principale del toccante spettacolo della compagnia Non solo teatro. Il prossimo sabato 23 novembre, alle 21, l’auditorium “Aldo Moro” di Saronno, in via Santuario 13, ospiterà un evento teatrale di grande impatto emotivo e sociale: “Il silenzio delle donne violate”, una libera interpretazione del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini, sotto la regia di Silvana Magnani.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Anima e Core in collaborazione con la compagnia teatrale Non solo teatro, si propone di dare voce a una tematica di attualità: la violenza sulle donne e il femminicidio. Lo spettacolo punta a rompere il silenzio su una “vecchia storia, nata in tempi lontani e ancora viva fra noi”, come recita la locandina. L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Saronno e si fonda sul principio della solidarietà: l’ingresso è libero, con contributo volontario a discrezione dei partecipanti. Il ricavato sarà devoluto alla compagnia Non solo teatro, a sostegno delle spese sostenute dalle volontarie che rendono possibile questa iniziativa.

