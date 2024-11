Sport

SARONNO – Grande boxe al centro sportivo di Limbiate, dove il 9 e 10 novembre si sono disputate le semifinali e finali dei campionati regionali Lombardia 2024 Elite 1ª serie maschile. Tra i protagonisti assoluti dell’evento, Lorenzo Mangiola si è imposto con una performance straordinaria nella categoria Elite Kg. 75, confermandosi campione regionale per la terza volta consecutiva.

Il match finale, articolato su tre round da tre minuti ciascuno, ha visto Mangiola affrontare l’avversario Consigli Ghidon. Lorenzo ha dimostrato fin da subito il suo valore, dominando l’incontro con tecnica, velocità e un’energia incontenibile.

Lorenzo aveva già messo in mostra tutto il suo talento nella semifinale, dove si era aggiudicato una vittoria schiacciante, lasciando poco spazio ai dubbi sul suo stato di forma. Questo successo lo proietta ora verso gli assoluti nazionali, che si terranno dal 3 all’8 dicembre prossimi.

Alla palestra di Saronno (via Varese, 150), l’atmosfera è di pura gioia per il risultato raggiunto dal campione, un vero orgoglio per l’Accademia italiana boxe. Lorenzo ha dedicato mesi di duro lavoro al perfezionamento della sua preparazione. Grande soddisfazione anche per la famiglia di Lorenzo: sia la madre che il padre, insieme al suo maestro, hanno condiviso la gioia per questo importante traguardo.

(foto dell’evento)

