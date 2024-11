Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Lo scorso weekend ha celebrato le squadre della Varesina, in testa alla classifica in tutti i campionati, dalla U17 alla U14.

Under 17 Élite

Scappa a +3 in testa alla classifica la squadra di mister Mezzotero, che batte 2-0 una coriacea Castellanzese. Per vincere ci vuole la super perla di Sisti e il guizzo di Lokou nel finale di partita.

Under 16 Varesina Élite e Under 16 Accademia Élite

Tempo di derby per le squadre impegnate nel girone A del campionato Élite. Vince 2-0 la squadra di mister Arban grazie alle reti di Mistretta e al calcio di rigore di Cozzi. Tutto nel secondo tempo, dentro un derby equilibrato. La Varesina è in testa alla classifica. Ma anche i ragazzi di mister Di Bari stanno facendo una grande stagione e attualmente sono a un passo dalla zona playoff.

Under 15 Varesina Élite

Basta un gol di Baldera nel primo tempo per avere la meglio del Rozzano per i ragazzi di nister Pesavento, che con questa vittoria agganciano la vetta della classifica in coabitazione con Bulgaro e Accademia Inter. Miglior attacco e squadra ancora imbattuta.

Under 15 Accademia Élite

Pareggio interno per il gruppo di mister Colombo. Con il Canegrate finisce 2-2, secondo risultato utile consecutivo che dà in ogni caso morale, anche se la squadra aveva assaporato la vittoria coi gol di Vizza e Alfieri che avevano ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti.

Under 14 Varesina Regionale

Ancora una vittoria per il gruppo di mister Simionato che vince 3-0 sul campo dell’Arconatese. Doppietta di Greco e gol di Dovico per la vittoria che significa 11 su 11 in campionato.

Under 14 Accademia Regionale

Vince anche il gruppo di mister Bulgheroni, che sul campo di Gavirate esce con tre punti importanti frutto di un 3-0 definito dai gol di Fofana e Colombo nel primo tempo e dal sigillo di Millaci nel finale.

Under 14 Accademia

Vittoria interna contro il Laveno. Finisce 3-1 per i ragazzi di mister Pascale. Doppietta del solito bomber Paganotto e sigillo finale di Antognazza. Terzo posto e rincorsa alla vetta.

21112024