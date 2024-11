Calcio

UBOLDA – Una partita a porte chiuse in Seconda categoria, il secondo gradino più basso del calcioo italiano, è di per sè una anomalia, addirittura due è un record ma è quanto accaduto alla Frazione calcistica Dal Pozzo, la squadra con più tifosi della Seconda categoria lombarda e forse del nord Italia. Se la decisione delle autorità, lo scorso 3 novembre, di fare disputare a porte chiuse l’incontro Molinello-Dal Pozzo era legato ad un movientato precedente, l’anno scorso c’erano stati tafferugli fra le opposte tifoserie, non sono invece note le motivazioni del “bis” previsto per domenica prossima quando al centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo è in programma Dal Pozzo-Aurora Desio, certo un un match clou neppure a questi livello del calcioo locale.

“Dopo la bella vittoria di domenica scorsa torniamo a giocare in casa, ma senza poter fare quello che sappiamo fare meglio: supportare i nostri ragazzi. Infatti la questura di Varese ci ha notificato nei giorni scorsi che anche questa partita si disputerà a porte chiuse – comunicano dal Dal Pozzo – Una decisione che ci lascia veramente rammaricati. Nel corso della nostra breve storia sono state diverse le partite in cui abbiamo incontrato tifoserie ospiti: Figino, Lainatese e Passirana per dirne alcune. Il nostro progetto è a sostegno del tifo come forma di partecipazione all’evento sportivo. Di più: il calcio senza tifosi non ci appassionerebbe. Con le porte chiuse non c’è poesia. Certi di avere in campo i soliti venti ultras andiamo a prenderci altri punti!”

21112024