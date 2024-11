Politica

CESANO MADERNO – Sala gremita l’altra sera all’auditorium Disarò per il seminario “Gli Stati Uniti dopo le elezioni”, con l’intervento di apertura di Massimo Cacciari.

La serata ha inaugurato l’importante ciclo di incontri sulla politica internazionale del Centro culturale europeo a cura di Massimo Cacciari e Alessandro Aresu. Relatore Federico Petroni, consigliere redazionale di Limes, rivista di geopolitica. Presente l’assessora alla Cultura Martina Morazzi. Prossimi incontri il 2 dicembre sui conflitti in Ucraina e Medioriente e il 13 dicembre sull’Estremo Oriente nelle crisi internazionali.

Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, è un filosofo, accademico e politico italiano. Si laurea in Filosofia all’Università di Padova nel 1967, con una tesi sulla “Critica del Giudizio” di Kant. Professore ordinario di Estetica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, è tra i fondatori della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove è stato preside fino al 2005. Deputato del Partito Comunista Italiano dal 1976 al 1983, è stato sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010. Tra le sue opere principali si ricordano Krisis (1976), Icone della legge (1985) e Dell’Inizio (1990). Ha ricevuto lauree honoris causa in Architettura e Scienze Politiche. Attivo come opinionista e conferenziere, continua a offrire contributi rilevanti al dibattito culturale contemporaneo.

(foto: un momento del convegno che si è tenuto a Cesano Maderno)

