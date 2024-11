Cronaca

SARONNO – E’ l’assessore all’Ambiente Franco Casali a rispondere alle segnalazioni dei residenti e dei passanti della zona di via Varese che nelle ultime ore hanno riacceso i riflettori sulla situazione di degrado che interessa l’ex McDonald’s.

In particolare nella corsia drive e lungo tutto lo spiazzo davanti all’attività chiusa che, diversi anni fa ospitava il fast food a Saronno, sono state abbandonate centinaia tra bottiglie e lattine. L’assessore spiega come il Comune abbia provveduto a richiedere l’intervento della proprietà senza però avere una risposta. “E’ necessario far trascorrere i tempi previsti dalla normativa per poter far partire la procedura di sanzione, per procedere poi a pulizia realizzata dall’Amministrazione”.

