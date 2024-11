Città

SARONNO – L’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli conferma l’eccellenza del polo scolastico di Saronno, che si distingue come uno dei più vivaci e completi della Lombardia. Con risultati di alto livello sia per il Liceo Classico Legnani sia per il Liceo Scientifico Giovan Battista Grassi e le Orsoline di San Carlo, la città si conferma un punto di riferimento per la qualità formativa e l’orientamento accademico degli studenti. L’indagine, che valuta le scuole superiori sulla base delle performance degli studenti al primo anno di università, offre un quadro dettagliato delle eccellenze scolastiche della provincia di Varese.

Licei classici: primato al Pascoli di Gallarate

Tra i licei classici statali, il Pascoli di Gallarate si posiziona al primo posto. Con una media di 24 diplomati l’anno, i risultati parlano di un voto di maturità medio di 85 e di un 81% di matricole che supera il primo anno accademico.

Segue il Crespi di Busto Arsizio, che registra 43 diplomati medi all’anno. Qui il voto medio di maturità è di 85,8, con un tasso di superamento del primo anno universitario del 77%.

Al terzo posto si colloca il Legnani di Saronno, con una media di 40 diplomati all’anno e un voto di maturità medio di 84. L’80% delle matricole supera il primo anno accademico.

Licei scientifici: il Curie di Tradate in testa

Per i licei scientifici, il Curie di Tradate si distingue con una media di 86 diplomati all’anno, un voto di maturità medio di 81,2 e un tasso di superamento del primo anno universitario del 79%.

Al secondo posto si colloca l’Arturo Tosi di Busto Arsizio, che registra 80 diplomati medi per anno e un voto medio di maturità di 83,6. L’81% degli studenti supera il primo anno universitario.

In terza posizione troviamo il liceo scientifico di Gallarate, che con 128 diplomati medi per anno e un voto medio di maturità di 83,6, vede ben l’85% degli studenti superare il primo anno di università.

Giovan Battista Grassi di Saronno

Il liceo Giovan Battista Grassi di Saronno si distingue con un voto medio di maturità di 79,85, un tasso di superamento del primo anno accademico del 79,11%.

Orsoline di San Carlo di Saronno

Tra i licei di Saronno, l’Orsoline di San Carlo si distingue per i suoi 30 diplomati medi all’anno, con un voto medio di maturità di 76,85. Il tasso di superamento del primo anno di università si attesta al 53,69%, evidenziando un impegno nella formazione umanistica e accademica, in linea con la tradizione educativa dell’istituto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti