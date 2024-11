Città

SARONNO – Saronno si conferma un polo scolastico di rilievo, sia per l’ampia offerta formativa che per la qualità degli istituti presenti sul territorio. Secondo l’ultima edizione di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che analizza ogni anno le scuole superiori in base ai percorsi universitari dei diplomati e all’occupazione post-diploma, diversi istituti saronnesi si sono distinti piazzandosi ai vertici delle classifiche provinciali e regionali.

Online dal 21 novembre, la nuova edizione 2024 di Eduscopio.it aggiorna i dati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Nato nel 2014, il portale è gratuito e si propone di offrire un supporto concreto agli studenti e alle famiglie nella scelta della scuola superiore, un passaggio cruciale dopo la terza media.

QUI IL SITO EDUSCOPIO.IT

Per gli istituti tecnici e professionali lo studio prende in considerazione l’indice di occupazione. Ecco i dati relativi agli istituti di Saronno con i dati migliori anche considerando i dati relativi ai giorni d’attesa prima di un contratto significativo.

Per l’indirizzo professionale-servizi ilCollegio Castelli, si posiziona al primo posto tra gli istituti saronnesi per indice di occupazione. Situato in piazza Santuario 10, raggiunge un indice di occupazione del 66%, con un’attesa media di 209 giorni per ottenere un primo contratto significativo. La qualità della formazione offerta consente un inserimento rapido e efficace nel mondo del lavoro, confermandosi un’eccellenza nel settore.

Per l’ indirizzo tecnico-tecnologico l’Istituto Giulio Riva, con sede in via Carso 10 registra un indice di occupazione del 63%. I diplomati dell’istituto impiegano in media 184 giorni per trovare un primo contratto significativo. L’istituto rappresenta un punto di riferimento per la formazione tecnologica nel territorio.

Per l’indirizzo professionale-industria e artigianato, l’Istituto Antonio Parma, si distingue con un indice di occupazione del 63%. Situato in via Mantegazza 25, i diplomati trovano il primo contratto significativo in un tempo medio di 151 giorni, il più breve tra gli istituti saronnesi. L’istituto offre una preparazione tecnica che favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per indirizzo professionale-industria e artigianato, l’Istituto Gino Zappa situato in via Achille Grandi 4, ha un indice di occupazione del 62%. I diplomati dell’istituto impiegano in media 232 giorni per ottenere il primo contratto significativo.

