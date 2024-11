Eventi

GERENZANO – Sabato 23 novembre, alle 15, si terrà alla panchina rossa di Largo Fagnani un evento speciale dedicato alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Rete Rosa, invita tutta la comunità a partecipare a un momento di riflessione, in cui verranno proposte letture teatrali interpretate sotto la regia di Cristina Anna Conca.

La panchina rossa, ormai simbolo della lotta contro la violenza di genere, offrirà il contesto ideale per questo evento significativo, nato per sensibilizzare e creare consapevolezza su un tema di cruciale importanza. In caso di maltempo, l’incontro si sposterà nella sala consiliare del municipio, accessibile da Piazza S. Pio V (cortile interno).

L’iniziativa vuole essere un’occasione per unire i cittadini in un momento di riflessione e solidarietà, attraverso la forza evocativa delle parole e dell’interpretazione teatrale, che sapranno accendere l’attenzione e il dialogo su un tema fondamentale per la comunità.

(foto d’archivio)

