GERENZANO – L’altra sera al Palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi l’appuntamento di presentazione del progetto di Controllo di vicinato, per incrementare la sicurezza in paese. “L’Amministrazione comunale – rimarcano i responsabili municipali – ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato alla serata di presentazione del progetto “Controllo del vicinato”. È stata una riunione molto interessante e piena di contenuti positivi con una buonissima presenza di pubblico. Un ringraziamento speciale ad Alfonso Castellone, comandante della polizia locale di Olgiate Olona, ed a Francesco Iuglio, comandante della polizia locale di Gerenzano, entrambi relatori durante l’incontro”.

“Il tema della sicurezza dei cittadini – rimarca il sindaco gerenzanese, Stefania Castagnoli – rappresenta una delle colonne portanti del mandato di questa amministrazione e fin da subito ci siamo attivati affinchè venissero messe in campo concrete attività destinate proprio alla tutela della sicurezza dei cittadini e del nostro paese. Ne sono un esempio le telecamere di videosorveglianza, gli accordi sottoscritti negli anni con la Prefettura per la sicurezza nelle stazioni, la convenzione con l’Associazione nazionale dei carabinieri firmata lo scorso aprile…insomma rientra proprio nella nostra mission il garantire, chiaramente nelle more del dettato normativo e in stretta collaborazione con le forze dell’ordine deputate a questo, un livello accettabile di sicurezza urbana e aumentare nei cittadini la percezione di tranquillità. Ci stiamo continuamente adoperando per trovare strumenti diversi e variegati che diano un contributo in questa direzione e proprio l’incontro organizzato oggi ne è un esempio”. Prosegue il sindaco: “Il “Controllo del vicinato” a Gerenzano risale al dicembre del 2015 quando si è tenuta la prima assemblea pubblica ed è un’iniziativa tesa a tutelare ed aumentare la sicurezza dei residenti avviata dall’Amministrazione comunale con il supporto della polizia locale. È ora di riprendere le fila e di approfondire questo strumento di prevenzione contro la criminalità, proprio perché attraverso un progetto partecipato di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è possibile creare una rete di sicurezza nel nostro paese. La sicurezza non è di sinistra o di destra, ma interessa tutti, comprese le liste civiche come la nostra. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e auguro buon incontro”.