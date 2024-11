iltra2

VENEGONO INFERIORE – Giovedì 22 novembre alle 21 nella Sala consiliare di via Mauceri 5 a Venegono Inferiore, si terrà l’evento “Il coraggio di voltare pagina: violenza e vittimizzazione secondaria”, organizzato dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con l’Isiss Don Lorenzo Milani e l’Associazione Eos.

L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e mira a mettere in luce il tema cruciale della vittimizzazione secondaria. Attraverso le testimonianze di esperti e delle giovani studentesse autrici di un cortometraggio sul tema, si cercherà di stimolare riflessioni profonde e costruttive.

Programma della serata:

Saluto delle autorità comunali.

La difficoltà a denunciare la violenza subita , intervento a cura di Silvia Sacco , psicologa, e Isabella Mauceri , avvocato dell’Associazione Eos.

, intervento a cura di , psicologa, e , avvocato dell’Associazione Eos. Chi ha paura di una donna pittrice? Il caso di Artemisia Gentileschi. Introduzione al cortometraggio “Futura, il coraggio di voltare pagina” , realizzato dalle studentesse dell’Istituto.

Introduzione al cortometraggio , realizzato dalle studentesse dell’Istituto. Incontro con le autrici. Riflessioni sul cortometraggio e discussione.

La serata si concluderà con un approfondimento sul film “Da uno sguardo”, presentato all’81′ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che esplora il tema della violenza contro le donne attraverso uno sguardo nuovo e toccante.

(foto archivio: un precedente evento in zona per la Giornata contro la violenza alle donne)

21112024