SARONNO – La Fondazione Agnelli ha reso nota oggi l’indagine 2024 di Eduscopio, la piattaforma digitale gratuita che ogni anno fornisce dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado italiane. Questo strumento si propone di aiutare ragazzi e famiglie a orientarsi nella scelta degli istituti che meglio preparano agli studi universitari o all’ingresso nel mondo del lavoro, analizzando città per città e indirizzo di studio per indirizzo di studio. Le scuole di Saronno si sono confermate eccellenze a livello regionale e provinciale, con risultati significativi che evidenziano l’alta qualità dell’offerta formativa sul territorio.

Nell’analizzare la capacità degli istituti di preparare agli studi universitari, l’indagine Eduscopio considera il voto medio di maturità di chi si immatricola all’università. Ecco i risultati, organizzati per istituto e indirizzo di studio.

Liceo Stefano Maria Legnani – via Volonterio

Il Liceo Stefano Maria Legnani di Saronno, situato in via Volonterio, si distingue per i risultati degli immatricolati nei diversi indirizzi. Nell’indirizzo Classico, il voto medio di maturità è pari a 84.1. Per l’indirizzo Scienze Umane, gli immatricolati ottengono una media di 81.9, mentre per l’indirizzo Linguistico il voto medio di maturità si attesta a 81.7.

Liceo Giovan Battista Grassi – via Benedetto Croce

Il Liceo Giovan Battista Grassi, con sede in via Benedetto Croce, registra risultati significativi tra gli immatricolati. Per l’indirizzo Scientifico, il voto medio di maturità è pari a 81.7, mentre nell’indirizzo Scientifico – Scienze Applicate il voto medio è di 78.5.

Liceo Orsoline di San Carlo – via San Giuseppe

Situato in via San Giuseppe, il Liceo Orsoline di San Carlo si distingue per l’eccellenza nell’indirizzo Scientifico, dove gli immatricolati ottengono un voto medio di maturità pari a 94.7, il più alto tra gli istituti saronnesi.

Collegio Castelli – piazza Santuario

Il Collegio Castelli, con sede in piazza Santuario, per l’indirizzo Scientifico-Sportivo registra un voto medio di maturità di 74.7 tra gli immatricolati, confermando l’equilibrio tra studio e attività sportive.

Liceo Prealpi – via San Francesco

Il Liceo Prealpi, situato in via San Francesco, nell’indirizzo Scientifico – Scienze Applicate raggiunge un voto medio di maturità di 79.3 tra gli immatricolati, dimostrando l’attenzione dell’istituto alla preparazione scientifica.

