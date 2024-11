Città

SARONNO – Primi fiocchi di neve su Saronno e circondario poco prima delle 19, e prima ancora in altre località del nord della Lombardia e del vicino Piemonte. E già qualche problema per le linee ferroviarie: il treno 159 Milano Cadorna-Saronno-Como lago delle 16.43 con arrivo previsto alle 17.44 ha viaggiato in ritardo “perchè a causa delle precipitazioni nevose ha dubito dei danni, sui cui è intervenuto il personale in servizio” hanno fatto sapere dall’ente ferroviario. La decisione è stata infine quella di fare fermare il treno a Como Camerlata.

Riguardo alla previsioni meteo, nella dovrebbe – o potrebbe – nevicare anche con discreta intensità sino alla prima parte della mattinata di venerdì anche se al momento non sono previsti accumuli significativi e venerdì dovrebbe poi tornare il sereno con un aumento delle temperature.

