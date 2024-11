Comasco

MOZZATE – Sabato 23 novembre, alle 21 il Teatro dell’oratorio di San Martino di via Santa Maria a Mozzate ospiterà un evento artistico in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere. La serata prevede un’esibizione di danza e canto, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e sensibilizzazione su questo delicato tema.

Organizzazione

L’evento è organizzato dalla Bxc Asd, in collaborazione con la parrocchia di Mozzate e San Martino, Sos Mozzate e l’istituto scolastico comprensivo di Mozzate.

Informazioni pratiche

Ingresso : gratuito

: gratuito Luogo : Teatro dell’Oratorio di San Martino, Mozzate

: Teatro dell’Oratorio di San Martino, Mozzate Orario: 21

L’iniziativa rappresenta un’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, attraverso il linguaggio universale dell’arte e della musica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un precedente evento per la Gornata contro la violenza alle donne, in zona)

21112024