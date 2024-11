Politica

MILANO – “Finalmente il nuovo Codice della strada è legge e siamo molto soddisfatti di aver contribuito concretamente al testo definitivo, soprattutto sul tema dei monopattini elettrici”. Lo afferma Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, commentando l’approvazione in via definitiva da parte del Senato del relativo disegno di legge. “Già nel 2021 – ha aggiunto l’assessore La Russa – il nostro Assessorato aveva proposto una modifica di legge al Parlamento per introdurre l’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione. Si tratta di misure doverose, che entrano in vigore con il nuovo Codice e contribuiranno a limitare gli incidenti che, in particolare nella città di Milano, purtroppo continuano ad aumentare”.

“Ad esempio pochi giorni fa – ha proseguito – abbiamo dovuto registrare l’ennesima vittima, un 31enne che, a Milano, ha perso la vita nei pressi di viale Marche dopo aver urtato un altro mezzo elettrico”.

“Ben vengano, quindi, tutte le modifiche previste dal nuovo Codice della strada – ha aggiunto – al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. L’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi adotta comportamenti pericolosi sulla strada come l’eccesso di velocità, l’uso del telefono cellulare, la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, motivi all’origine della maggior parte degli incidenti stradali, sarà sicuramente un efficace deterrente”. “Rivolgo un plauso al governo Meloni – ha concluso l’assessore La Russa – per aver intrapreso con serietà e rigore un percorso di revisione delle norme sulla sicurezza che, certamente, porterà presto ottimi risultati”.

(foto archivio: al centro l’assessore La Russa)

