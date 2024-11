Politica

SARONNO – Dura presa di posizione della lista civica Obiettivo Saronno sulla crisi politica che si registra in città e che nei giorni scorsi aveva anche portato alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di centrosinistra, Augusto Airoldi; mozione che non è passata per un solo voto. ma la situazione per la “maggioranza” resta in bilico.

“L’agonia politica che Saronno sta vivendo da troppo tempo è la conferma che i valori di responsabilità, di trasparenza e di senso del dovere sono ormai lontani ricordi di quella che un tempo era la volontà di amministrare per il bene comune – rimarcano da Obiettivo Saronno – Oggi tutto è talmente assurdo da sembrare “normale”. “Normale” è continuare ad amministrare una città dopo che per ben due volte non è passato il bilancio consolidato per mancanza di numeri in consiglio comunale; “normale” è fare finta di nulla dopo che la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non è passata per un solo voto di un consigliere comunale che si è astenuto.

Per Obiettivo Saronno “normale” è fare credere che va tutto bene quando non si ha neanche la possibilità di assumere nuovi collaboratori in Comune fino a che non verrà, forse, approvato il bilancio consolidato; “normale” è ascoltare, leggere e apprendere le strategie partitiche per eleggere il nuovo presidente del consiglio comunale di una realtà amministrativa agonizzante; “normale” è percepire come si passi più tempo ad escogitare come cercare di proseguire questa esperienza politica ad ogni costo invece di pensare ai problemi reali… di tutto questo nulla è “normale” e dobbiamo esserne assolutamente consapevoli. La città e i cittadini hanno urgente bisogno di una gestione amministrativa credibile, efficiente e stabile. Coloro i quali hanno e continuano a tenere viva questa situazione saranno giudicati alle prossime elezioni amministrative. Obiettivo Saronno non si ferma”.

21112024