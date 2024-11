ilSaronnese

SARONNO – GERENZANO Ha solo 3 mesi ed è stato abbandonato sabato sul cavalcavia tra la ferrovia e l’autostrada a Gerenzano. Spaventato e infreddolito si è rifugiato in un tubo sotto il ponte ed è lì che sono andato a prenderlo con oltre 7 ore di lavoro i volontari di Enpa Saronno.

“E’ stato davvero un soccorso complesso per questo ringraziamo Arianna e Alessandro che si sono accorti della presenza del gattino e i carabinieri di Saronno per il supporto durante le operazioni di salvataggio. Chi abbandona purtroppo non si rende conto, oltre della propria crudeltà, anche dei rischi e delle difficoltà che fa correre a chi interviene per rimediare al loro gesto”.

Per recuperare il micino infreddolito e ferito al musetto i volontari hanno dovuto “Ala gabbia trappola al guardrail lavorando su una mensola a sbalzo in cemento”. La trappola è stata lasciata fino al giorno successivo per paura che ci fosse qualche fratellino del gattino. Il micio si sta riprendendo riprendendosi dal freddo e dall’abbandono con una calda convalescenza.

