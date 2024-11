Il mercato delle criptovalute è entrato in una fase di crescita esponenziale, con decine di altcoin che registrano nuovi guadagni ogni giorno. Tuttavia, gli investitori non si concentrano solo sulle criptovalute esistenti per ottenere profitti futuri, ma stanno anche investendo milioni di dollari in una nuova meme coin a tema Pepe. Questa si prepara a diventare uno dei lanci più redditizi di quest’anno.

Il progetto in questione è, naturalmente, Pepe Unchained, la prima meme coin dedicata a Pepe the Frog a sfruttare la Layer 2. Divenuta anche la ICO di maggior successo di tutti i tempi, raccogliendo una cifra sbalorditiva di 40 milioni di dollari nella prevendita in corso. Se guardiamo i numeri, Pepe Unchained potrebbe diventare una delle criptovalute con il maggior guadagno nel settore e tutti si preparano al lancio sugli exchange.

Pepe Unchained è senza dubbio il progetto in presale tra i più riusciti di sempre, continuando a battere record di giorno in giorno. L’obiettivo principale è quello di fornire velocità di transazione 100 volte più rapide e costi molto più bassi rispetto a tutte le altre meme coin sul mercato. Ciò sarà possibile grazie all’innovativa blockchain Layer-2 su Ethereum, che appare per la prima volta legata a una meme coin a tema Pepe the Frog.

Questa velocizzerà le transazioni e abbasserà i costi di commissione, spingendo il settore in una nuova era tecnologica e distanziando in maniera abissale le altre meme coin non al passo con i tempi. La blockchain, come confermato dal team di sviluppo, ha già passato tutte le verifiche di sicurezza e quindi sarà attiva pochi giorni dopo la fine della presale.

LAYER 2 AUDIT COMPLETE

Today we have some exciting news to share with the community!

As you’ve probably noticed, the presale is ending in less than a month.

The token and fully operational Layer 2 will launch a few days after the presale has concluded.

We are happy to share… pic.twitter.com/huhsEGj71U

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 18, 2024