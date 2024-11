news

L’euforia del mercato bullish ha spinto anche XRP, che solitamente è meno volatile, a registrare candele verdi settimanali del 100%.

Il prezzo di XRP ha chiuso per la prima volta sopra i $1 da ottobre 2021. Tuttavia, con un rapporto long-short inferiore a 1 e la formazione di un cuneo discendente, ci sono preoccupazioni sulla possibilità che la tendenza rialzista continui.

Nel frattempo, gli investitori stanno puntando su un rally delle penny cripto per chiudere l’anno. Ad esempio, si sta registrando un forte aumento della domanda per Slerf, Pepe Unchained, Flockerz e altre meme coin a bassa capitalizzazione.

Previsione del prezzo di XRP: cosa succederà ora, $2 o $0,66?

La vittoria di Donald Trump nelle recenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti ha creato un ambiente favorevole per XRP, aumentando la fiducia degli investitori grazie a una maggiore chiarezza normativa e alimentando le speranze per una maggiore adozione nel mainstream.

Con la vittoria di Trump, c’è ora una forte possibilità che Gary Gensler lasci la SEC (Securities and Exchange Commission), e che il suo successore possa essere più favorevole alle criptovalute.

La SEC guidata da Gensler ha recentemente fatto appello contro la decisione del giudice Torres, sostenendo che Ripple, la società madre di XRP, ha violato il Securities Act tramite le sue vendite programmatiche. Un presidente della SEC più pro cripto potrebbe mediare un accordo favorevole con Ripple, ponendo fine alla lunga battaglia legale con l’azienda.

High odds Gary Gensler resigns Monday. Both of the last SEC chairmen resigned on the third Monday of November. — Felix Hartmann (@FelixOHartmann) November 18, 2024

Non è un caso che Robinhood abbia recentemente ristabilito il listing di XRP sulla sua piattaforma, dopo averlo delistato a causa della causa legale della SEC.

Inoltre, ci sono stati report che Ripple e il suo CEO Brad Garlinghouse si siano incontrati con il presidente eletto Trump e il suo team, cosa che ha dato un impulso al prezzo di XRP e migliorato le sue prospettive a lungo termine.

🚨 BREAKING: @Ripple CEO Brad Garlinghouse just made waves on **FOX NEWS ! 🔥 Donald Trump held a meeting with Ripple. Let that sink in. 👀 💥 #XRP IS ABOUT TO MELT FACES—GET READY! 💥 pic.twitter.com/HjFBoPWnzv — Savant⚡️🪙 (@XRPSavant) November 15, 2024

Tuttavia, alcuni investitori stanno facendo attenzione a una possibile correzione a breve termine del prezzo. Il grafico di XRP sta infatti mostrando la formazione di un cuneo discendente, il che potrebbe portare a un ritracciamento verso i $0,92, come previsto dal trader CryptoBull.

Se Bitcoin dovesse attraversare un periodo di ribasso prolungato, il prezzo di XRP potrebbe testare di nuovo il livello chiave di supporto/resistenza a $0,66. Nel frattempo, il rapporto long-short per i derivati legati a XRP è sceso sotto 1, il che suggerisce che i trader si aspettano una correzione a breve termine.

Tuttavia, la tendenza complessiva rimane decisamente rialzista. Gli esperti sono convinti che qualsiasi calo sotto $1 rappresenti una buona occasione per comprare, considerando che XRP è ancora scambiato a circa il 70% del suo massimo storico di $3,84.

3 cripto che potrebbero esplodere a breve

L’attuale situazione macroeconomica è molto favorevole alla crescita degli asset rischiosi. Una supermaggioranza repubblicana negli Stati Uniti, un allentamento monetario in economie chiave come Stati Uniti e Cina, e l’adozione crescente di Bitcoin stanno alimentando l’euforia nel mercato.

Non sorprende che le meme coin a bassa capitalizzazione e i nuovi lanci di cripto stiano registrando un forte interesse.

Ecco 3 criptovalute a basso prezzo che potrebbero esplodere nei prossimi mesi, portando guadagni significativi prima della fine dell’anno.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è una delle meme coin a bassa capitalizzazione più in voga, con oltre $36 milioni già raccolti nella sua prevendita.

Pepe is celebrating 35M today! With just under 26 days left in the presale don’t miss out on your chance to get in on the ground floor! 🐸💚🔥 pic.twitter.com/6eTaUVUZSs — Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 17, 2024

C’è una buona possibilità che l’ICO di PEPU superi i $50 milioni prima del lancio previsto per il 13 dicembre.

Ogni giorno, la prevendita cresce di più di $1,5 milioni, grazie all’interesse degli investitori di grosso calibro. Un grande investitore ha già investito oltre 100 ETH, circa $300.000, in PEPU.

Pepe Unchained è un progetto ad alta utilità che vuole essere protagonista nel superciclo delle meme coin. Lancia un ecosistema Layer-2 per il trading di meme coin, una piattaforma chiamata Pepe’s Pump Pad su Ethereum e un protocollo di staking nativo, con PEPU al centro.

Gli esperti sono molto ottimisti sul potenziale di PEPU, con alcuni che prevedono guadagni fino a 700x.

Flockerz (FLOCK)

Anche Flockerz è una forte candidata per diventare la prossima cripto esplosiva.

La prevendita di FLOCK ha già raccolto oltre $2,2 milioni, segno di un grande potenziale per il suo lancio.

The Flock has a big reason to celebrate today! 2 million and counting! Let’s keep this flock growing strong, nothing can stop us now! 🐦🐦🔥 pic.twitter.com/4DKl7rgBid — Flockerz (@FlockerzToken) November 16, 2024

La meme coin ha riscosso una grande domanda sin dall’inizio della sua ICO, ma ha visto un forte impulso dopo che Binance ha puntato su progetti più decentralizzati nel settore delle meme coin.

Flockerz si presenta come “la meme coin del popolo” grazie alla sua governance DAO e alla piattaforma Vote to Earn. Tutti i possessori di FLOCK diventeranno membri del Flocktopia DAO e decideranno le direzioni del progetto con i loro voti su tutte le questioni cruciali, come marketing, lancio di nuove funzionalità e quotazione su exchange.

In cambio, riceveranno token FLOCK gratuitamente. Inoltre, chi acquista Flockerz durante la prevendita può già mettere in staking i suoi token e guadagnare un tasso di ricompensa annuo superiore al 900%.

Grazie alla sua proposta unica, molti trader prominenti pensano che FLOCK potrebbe diventare la prossima meme coin da 100x.

Slerf (SLERF)

Slerf, uno dei lanci più sorprendenti in prevendita nella storia delle cripto, è pronto per un altro rally esplosivo.

Per chi non lo sapesse, lo sviluppatore di SLERF ha accidentalmente bruciato tutta la fornitura di token della prevendita. Anche se è stato un disastro per gli acquirenti iniziali, ha fatto sì che il progetto non avesse venditori precoci che potessero svendere le loro partecipazioni.

Il risultato? Il prezzo di SLERF è aumentato del 5000% in un’ora.

Ora, la meme coin basata sul bradipo è pronta a un grande ritorno. Il prezzo di SLERF è aumentato del 130% nelle ultime due settimane, nonostante una correzione del 13% oggi. Inoltre, ha una capitalizzazione di mercato di soli $178 milioni.

$slerf has been full beast mode since OP, the strength is undeniable pic.twitter.com/vuCdreTsrG — Bluntz (@Bluntz_Capital) November 17, 2024

Il leggendario trader Bluntz crede che Slerf potrebbe esplodere nelle prossime settimane, con guadagni fino a 5x.