ORIGGIO – “Nel tesseramento in corso, come segretario provinciale di Forza Italia Varese ho avuto il piacere e la soddisfazione di consegnare la tessera azzurra ad Evasio Regnicoli sindaco di Origgio”. Sono le parole di Simone Longhini dopo l’adesione del primo cittadino origgese.

“Insieme al nostro Segretario Regionale Alessandro Sorte, sono molto soddisfatto ed onorato per questo nuovo ingresso nel nostro Partito che si conferma sempre maggiormente come unica grande forza moderata, popolare ed europeista al centro della politica italiana ed europea. Una nuova adesione che va a rafforzare il nostro presidio amministrativo dei sindaci del sud della nostra provincia a poco più di sei mesi dall’ingresso nel nostro partito di Luigi Clerici, sindaco di Uboldo. Forza Italia, grazie alle tante nuove adesioni, continua nel suo percorso di crescita, di aggregazione e di inclusione per la realizzazione di un grande progetto politico per i prossimi anni, basato su forti valori e sulla qualità dei suoi rappresentanti, sotto la capace guida del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani.

Ringrazio Evasio Regnicoli, persona di grandi capacità e competenze, a cui rivolgo, da parte di tutta la segreteria provinciale, il mio benvenuto”.

