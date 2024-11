Città

SARONNO – A Varese nevica dalle 14 ma a Saronno e nel Saronnese ancora no. Oggi giovedì 21 novembre era prevista la prima nevicata ma al momento, le 17, ancora niente fiocchi. Nel capoluogo dalle 14 circa un leggero nevischio ha iniziato a cadere anche in città, accompagnato da un calo delle temperature che al momento si mantengono sopra lo zero. Segnalazioni analoghe arrivano dai comuni del circondario di Varese e dalle valli. Il culmine è atteso probabilmente tra le 17 e le 18 e un termine verso le 20, massimo le 21.

Anche a Saronno è prevista neve: diversi servizi meteo prevedono fiocchi di neve dalle 19 alle 21 ma in un mix con la pioggia e comunque decisamente poca: 3Bmeteo prevede sono previsti 3 millimetri di pioggia e pochi millimetri di neve. Neve o non neve, spolverata o non spolverata la neve non durerà: domani è atteso il sole, accompagnato da vento di Favonio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti