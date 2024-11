Città

SARONNO – In città e nel circondario ha iniziato a nevicare, a macchia di leopardo, sin dalle 19 con intensificazione in serata. Fiocchi anche nel centro storico di Saronno e che potrebbero proseguire a cadere durante tutta la nottata, anche se non sono previsti accumuli di rilievo. Mentre dopo le 9 di venerdì mattina il tempo dovrebbe ritornare sereno, ma la situazione meteo potrebbe in realtà peggiorare, a causa dell’annunciato forte vento.

In serata il Comune ha emesso un allerta per i cittadini: “Allerta meteo per neve (debole) in serata, ma soprattutto per vento forte nella giornata di domani, dalle 7 alle 19, su tutta la zona del Saronnese. Si raccomanda attenzione”.

(foto: nevicata serale in centro a Saronno)

21112024