SARONNO – Una risposta al bisogno di posti auto dei pendolari e viaggiatori dello scalo ferroviario ma anche il “recupero” dei posti auto “abusivi” persi su via Varese e una risorsa per l’intera città. Così, durante la prima passeggiata per il Pgt il sindaco Augusto Airoldi ha presentato il progetto dell’Amministrazione comunale per realizzare un parcheggio multipiano interrato in piazzale Primo Maggio dove al momento si trova il terminal dei bus extraurbani e turistici.

Il primo cittadino ha spiegato come si tratti di un progetto di ampio respiro “per il quale stiamo lavorando con personale e aziende specializzate perchè servono competenze specifiche”. Il parcheggio “sostituirebbe” quello previsto dal Pgt sull’attuale ex Cemsa e ingloberebbe il terminal autobus con l’aggiunta di 500 posti auto.

“Essendo una zona delicata della città, all’ingresso di Saronno vicino al teatro e al Santuario non vogliamo venga una casermone ma una struttura coerente con la zona e che riduca al minimo l’impatto sul quartiere”. Il sindaco ha sottolineato anche le complessità dal costo del progetto 15 milioni di euro che l’Amministrazione conta di recuperare con un project financing e le tempistiche: “Se dovessimo concretizzarlo in tre anni sarebbe un ottimo risultato”.

La proposta ha suscitato diverse domande tra i saronnesi presenti alla passeggiata dal Pgt a partire da quelle di Andrea Mazzucotelli portavoce del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno che ha sottolineato l’assenza di percorsi protetti per collegare lo spiazzo alla stazione.

