CASTIGLIONE OLONA -Domenica 24 novembre alle 16 Castiglione Olona ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo letterario “Tè con l’autore”, organizzato dall’associazione culturale Borgo Antico con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castiglione Olona e della Provincia di Varese.

Protagonista dell’evento domenicale sarà Salvatore De Pasquale, meglio noto come Depsa, celebre paroliere, musicista e autore televisivo. L’incontro si terrà al Caffè Lucioni in piazza Repubblica, e vedrà Depsa dialogare con Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico. Durante la conversazione si parlerà di radio e televisione, spaziando tra esperienze professionali e aneddoti legati al mondo dello spettacolo. L’appuntamento è a ingresso libero, ma è gradita la prenotazione, ci si può rivolgere al numero di telefono 0331857411.

Si tratta di un evento indubbiamente interessante per gli appassionati di cultura e spettacolo, in una cornice suggestiva come quella di Castiglione Olona.

(foto archivio: un precedente evento culturale al Caffè Lucioni di piazza Repubblica nel centro storico di Castiglione Olona)

21112024