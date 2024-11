Altre news

CESANO MADERNO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, alle 7.10, sulla Milano-Meda, nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso, in direzione nord. Nell’incidente, che ha coinvolto un furgone e un’auto, ha perso la vita un uomo di 56 anni, mentre un secondo uomo, di 30 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai soccorritori, non è apparso in pericolo di vita.

Le Ffrze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e la polizia stradale, che ha coordinato le operazioni e gestito la viabilità.

L’intervento tempestivo dei soccorritori non è stato sufficiente per salvare il 56enne, mentre il 30enne ha ricevuto cure sul luogo prima del trasporto in ospedale. Il tratto interessato è rimasto parzialmente bloccato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

