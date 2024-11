ilGro

MISINTO – Una testimonianza della violenza domestica per sensibilizzare la cittadinanza. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale di Misinto organizza un evento speciale per sensibilizzare sul tema.

Venerdì 24 novembre, alle 17:30, nel Centro Anziani di Via Marconi, si terrà l’incontro intitolato “Voce al silenzio – il momento di lettura”. Protagonista dell’appuntamento sarà la scrittrice Ferri Spandri, che porterà la sua testimonianza sulla violenza attraverso il libro “Il cuore non ha le rughe”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria La Ciurma e si concluderà con un piccolo aperitivo, offrendo un momento di riflessione e dialogo tra i partecipanti.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti