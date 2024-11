Comasco

ROVELLO PORRO – Una camminata contro la violenza. L’associazione Genitori in gioco, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro, organizza per domenica 24 novembre una camminata contro la violenza sulle donne, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza contro le donne. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della violenza di genere e del femminicidio, ricordando le donne vittime di violenza e creando un momento di riflessione comune.

Programma della giornata

Alle 14:30 – Ritrovo al centro civico in piazza Porro, 19, Rovello Porro.

– Ritrovo al centro civico in piazza Porro, 19, Rovello Porro. alle 15 – partenza della camminata di circa 3 chilometri all’interno del Parco Lura.

– partenza della camminata di circa 3 chilometri all’interno del Parco Lura. alle 16– rientro al centro civico, dove seguirà un momento di riflessione e commemorazione dedicato alle vittime di violenza e femminicidio, con letture a cura dell’associazione Helianto.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, adulti e bambini. Al termine dell’evento sarà offerto un piccolo ristoro dalla Pasticceria Anna di Rovello Porro. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosso come simbolo di solidarietà contro la violenza sulle donne. In caso di maltempo, il ritrovo sarà alle ore 15:00 presso il Centro Civico per il momento di riflessione.

Per informazioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo a[email protected].

