CISLAGO – Il comune di Cislago si prepara a un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’artigianato e del divertimento: domenica 24 novembre piazza E. Toti ospiterà il Mercatino dei creativi, un’iniziativa che si svolgerà dalle 10 alle 18. Durante questa giornata, i visitatori potranno esplorare le numerose bancarelle, dove artigiani locali esporranno e venderanno i loro prodotti fatti a mano, offrendo un’opportunità unica per acquistare regali originali e sostenere l’economia locale.

In concomitanza con il mercatino, sarà inaugurata ufficialmente la pista di pattinaggio. Questo spazio ricreativo promette di diventare un punto di ritrovo per famiglie e amici, permettendo a tutti di divertirsi su ghiaccio. L’ingresso alla pista non avrà limiti di tempo, con un costo di 9 euro per chi desidera noleggiare i pattini e 7 euro per coloro che porteranno i propri. È importante notare che in caso di maltempo, l’evento sarà annullato, quindi si consiglia di tenere d’occhio le previsioni.

Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per scoprire talenti locali e prodotti artigianali, ma anche un momento di socializzazione e divertimento per tutta la comunità cislaghese.

(foto d’archivio)

