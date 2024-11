Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata e assenza di piogge. La temperatura massima è di 7°C, mentre la minima si attesta su 0°C. Lo zero termico si trova a 1119 metri. I venti sono forti sia al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, che nel pomeriggio, con provenienza da Nordovest. È segnalata un’allerta meteo per vento. Per maggiori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

Un campo di alta pressione domina la Lombardia, assicurando cieli sereni o poco nuvolosi ovunque per tutta la giornata. Sulle basse pianure occidentali ed orientali, sulle pedemontane, Prealpi occidentali ed orientali, così come sulle Orobie e Alpi Retiche, il tempo rimane stabile e assolato, con qualche lieve addensamento serale solo sulle Alpi Retiche. I venti soffiano moderati dai quadranti nord-occidentali.

LAZZATE – Cieli inizialmente poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attese deboli piogge, che si trasformeranno in nevicate leggere in serata, con accumuli previsti di 3 mm di pioggia e 0.1 cm di neve. La temperatura massima è di 8°C, mentre la minima si attesta su 1°C. Lo zero termico si trova a 1094 metri. I venti sono tesi al mattino da Nord, ma si attenuano nel pomeriggio. È segnalata un’allerta meteo per neve. Per maggiori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

TRADATE – bel tempo con sole splendente per tutta la giornata e assenza di piogge. La temperatura massima è di 7°C, mentre la minima scende a -2°C. Lo zero termico si trova a 1055 metri. I venti sono molto forti al mattino e provengono da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio restano forti con la stessa direzione.

