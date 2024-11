SARONNO – Questa settimana l’Az Robur Saronno anticipa il turno di campionato (serie B Nazionale), di venerdì, al Palaborsani di via Legnano a Castellanza, ospitando in uno scontro-salvezza i Bees di Fiorenzuola. E’ la 13esima giornata e si gioca dalle 20.30: su ilSaronno aggiornamenti del risultato e foto in diretta del match.

La vittoria manca da un po’ e i ragazzi di coach Stefano Gambaro vogliono tornare in campo con rinnovata determinazione per regalarsi e regalare al pubblico una soddisfazione dopo tanti, troppi, episodi sfortunati. È arrivato il momento di alzare il livello, con la consapevolezza che gli avversari faranno altrettanto. In campo i saronnesi incontreranno il Fiorenzuola, una formazione reduce da buone stagioni in B1 e dunque abituata alla categoria. Il gruppo è guidata da un giocatore in tante voci statistiche, Ozren Pavlovic in campo fa un po’ di tutto e i compagni lo seguono. Portano punti Venturoli, Negri e Galassi, sostanza e centimetri Spizzichini e Seck per un roster che manda in campo 10 giocatori per almeno 13 minuti.