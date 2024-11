Groane

CINISELLO BALSAMO – Il prossimo avversario del Fbc Saronno nel campionato di Eccellenza, domenica per la prima volta i saronnesi saranno ospiti del Cinisello, hanno ricevuto oggi una bellissima notizia. Ovvero il concretizzarsi di un intervento nel nome e nel ricordo del grande Gaetano Scirea. Regione Lombardia, attraverso un accordo semplificato, metterà a disposizione dell’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo un contributo per la riqualificazione straordinaria del centro sportivo intitolato al grande calciatore della Juventus e della Nazionale che proprio in questa città ha iniziato a tirare i primi calci.

Settecentomila euro il finanziamento garantito da Regione Lombardia nel corso del triennio 2024-2026, a fronte di una spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per le opere previste dal progetto riguardante una struttura che comprende campi di calcio e pista d’atletica e che, nel corso del 2024, è stato intitolato anche al fratello Paolo.

“Innanzitutto, un sentito ricordo a un campione straordinario, purtroppo sfortunato e che ci ha lasciati troppo presto” ha commentato il presidente Attilio Fontana, che oggi ha firmato l’accordo con il primo cittadino di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. “Quella del sindaco – ha proseguito – è una scelta importante, che testimonia come questo Comune stia compiendo tantissimi passi avanti in ogni ambito. Gli interventi sulla riqualificazione di questi impianti sono utili e necessari, perché fruibili soprattutto dai giovani che praticano sport”.

“Ringrazio il presidente Fontana – ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi – per l’attenzione e la vicinanza che sempre dimostrano il territorio. Questo accordo ci permette di ottenere un cofinanziamento per un intervento di riqualificazione che riteniamo decisivo: l’impianto è il più importante della città ed ha un valore strategico, non solo per le manifestazioni di rilievo nazionale che ospita, ma anche per l’attività sportiva ordinaria che offre a moltissimi giovani atleti, grazie al lavoro importante di promozione ed educazione sportiva che garantiscono le associazioni e le società che lo hanno in gestione. Sappiamo bene che la pratica sportiva ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo e il benessere della persona, in particolare per i bambini e i giovani”.

Assessore Sertori e sottosegretario Picchi – “Quello intitolato ai fratelli Scirea – evidenziano Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, e Federica Picchi, sottosegretario allo Sport – è un impianto polifunzionale, con una storia importante e teatro di manifestazioni sportive di ampia rilevanza come il ‘Memorial Scirea’, torneo di calcio under 14 di caratura internazionale, giunto alla trentesima edizione. E ancora, i Campionati italiani e regionali di atletica leggera su pista, il Cinisello Running Festival, oltre ai tradizionali Campionati studenteschi provinciali di atletica. Il tutto nel segno della più stretta e consolidata collaborazione tra la Regione e i Comuni e per la valorizzazione dello sport e della partecipazione dei giovani”

Gli interventi previsti – L’intera struttura, che si estende su un’area di oltre 44mila metri quadrati, recintata e illuminata, ospita una pista di atletica con al centro un campo da calcio con manto in erba naturale, a cui si aggiungono un campo da calcio in erba sintetica, un corpo spogliatoi, una tribuna coperta e altre infrastrutture a servizio delle attività. La riqualificazione della struttura si rende indispensabile per continuare a garantire elevati standard di qualità. L’intervento interesserà il rifacimento della superficie della pista di atletica (retopping), la sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio a 11 e opere di efficientamento del corpo spogliatoi. In particolare si interverrà sulla superficie completa in gomma della pista, una pavimentazione di 6.650 mq che sarà sostituita con un nuovo manto impermeabile a base di gomme naturali e sintetiche vulcanizzate. Saranno sistemate anche le pavimentazioni di ingresso alla pista e create ulteriori aree adatte per gli atleti con disabilità. Il progetto vede inoltre la sostituzione della attrezzatura tecnica e di tutti gli accessori complementari.

Il campo in erba sintetica, oltre a necessitare di una sostituzione dell’intero manto, sarà anche allungato di circa 4/5 metri per ottenere misure regolamentari. Saranno aggiunte nuove recinzioni metalliche per adeguarlo alle nuove dimensioni del campo, nuove panchine e attrezzature e un nuovo sistema di irrigazione. Gli interventi che riguarderanno gli spogliatoi, oltre ad ammodernare la struttura, permetteranno di ridurre i consumi di acqua e di energia. Previsti anche impianti di produzione alternativi e la sostituzione dei serramenti.

(foto: la firma dell’accordo fra il governatore Fontana ed il sindaco Ghilardi)

22112024