SARONNO – E’ un intenso weekend di gare, quello che si annuncia per le formazioni del Fbc Saronno: oltre alla prima squadra in Eccellenza, c’è anche un ampio settore giovanile. Si inizia dunque sabato pomeriggio 23 novembre alle 17 sul campo del centro sportivo Matteotti di via Sampietro per Saronno-Baranzatese di juniores under 19 elite; stessa locaiton per tre gare domenicali: alle 9.30 Saronno-Marnate Gorla per la categoria Giovanissimi under 14 2011, alle 11.15 Saronno-Ardor per la categoria Allievi under 16 2009, e alle 18.30 domenicali Saronno-Menaggio per la categoria Allievi under 18 2007.

Sabato in trasferta: il derby di categoria Pulcini 2014 Amor sportiva-Fbc Saronno alle 14.30 sul campo di via Larga 1, ed in orario da definire Arsaghese-Fbc Saronno per la categoria Primi calci, ad Arsago Seprio. Sempre fuori, i Giovanissimi under 15 2010 giocano contro il Busto 91 domenica alle 10 sul campo di via Valle Olona a Busto Arsizio mentre alle 11.15 nello stesso posto si gioca Bosto-Fbc Saronno di categoria Allievi under 17 2008.

Infine la formazione maggiore: per il campionato di Eccellenza c’è Cinisello-Fbc Saronno alle 14.30 di domenica allo stadio “Gaetano Scirea” di via Cilea 50 a Cinisello Balsamo.

(foto Letizia Elli: una formazione giovanile del Fbc Saronno in azione di gioco)

22112024