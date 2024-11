Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Nella giornata di mercoledì 20 novembre, dedicata a livello internazionale ai diritti dell’infanzia, l’Amministrazione comunale ha voluto incontrare da vicino le realtà locali che si occupano quotidianamente dei più piccoli, con una visita straordinaria agli asili nido operanti in paese.

La vicesindaca e assessora all’Istruzione Francesca Sulis, ha visitato quindi i nidi famiglia e gli asili nido operanti sul territorio di Ceriano Laghetto. Dal nido “Papaciotti” di Piazza Diaz al nido-famiglia “Cresciamo insieme” di via Brera, dal Centro per l’infanzia “Pianeta coccole di Vichi” in via Sandri al nido “Anatroccoli” di via Stra Meda fino al nido “Baby Birba” di via Mazzini in frazione Dal Pozzo, nella giornata dedicata alla riflessione e all’impegno sui diritti dei bambini, l’Amministrazione comunale ha voluto portare un segnale concreto di vicinanza e sostegno a chi ogni giorno lavora con dedizione per la cura e l’educazione dei più piccoli. Là ha incontrato gli operatori, confrontandosi sull’attività e ha salutato allegramente i piccolissimi ospiti consegnando loro un piccolo pensiero a nome di tutta l’Amministrazione: costruzioni morbide e trenino in silicone per i loro momenti di gioco. “In questa giornata speciale è importante far sentire la vicinanza delle istituzioni a chi offre ogni giorno un servizio fondamentale per le famiglie e determinante per la crescita serena dei bambini” – commenta l’assessora Francesca Sulis.

(foto dalla pagina facebook dell’asilo nido Cresciamo insieme)

