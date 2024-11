Varesotto

CISLAGO / CARONNO VARESINO – “Un altro paese si unisce alla nostra lunga lista! Caronno Varesino! È davvero importante che i cittadini volontariamente si mettano in gioco per imparare le manovre salvavita! Grazie a chi come noi ci crede fortemente”. Così i respolsabili di Cislago cuore che dunque proseguono il loro impegno sul territorio del Varesotto, e non solo, per compiere opera di educazione sensibilizzazione e formazione, su queste tematiche.

L’iniziativa si è tenuta in questi ultimi giorni. Prossimo appuntamento a Cislago mercoledì 4 dicembre alle 21 al Numm di piazza Martiri della Libertà per un corso gratuoto di aggiornamento su rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento del corso che si è tenuto in questi giorni a Caronno Varesino, a cura dei volontari di Cislago cuore)

22112024