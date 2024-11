ilSaronnese

GERENZANO – Mercatini di natale, dolci e tanti giochi: l’associazione “I colori di Gerenzano” in collaborazione con i Rioni, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, sarà in centro domenica 24 novembre con l’evento “Natale a colori, mercatini di Natale dei Rioni”, dalle 9 alle 17 in piazza Alcide De Gasperi a Gerenzano.

Non mancheranno tante attività anche per i più piccoli: dalle 14.30, sarà possibile scattarsi un simpatico selfie natalizio, lasciarsi truccare dal truccabimbi, immergersi nell’atmosfera natalizia con il laboratorio di Babbo Natale, ma anche il lancia la palla di Natale e tanti giochi di legno. Dalle 16, invece, sarà possibile ascoltare canti natalizi dal Coro Kalipè.

Sarà possibile anche gustare cioccolata calda, dolci natalizi, the e vin brûlé nei punti ristoro.

(foto archivio)

