news

Il prezzo di Avalanche (AVAX) ha mostrato segni di incertezza questa settimana, trovando una resistenza a $37,76, il massimo di novembre. Tuttavia, gli analisti sono ottimisti e prevedono che il rally sia appena all’inizio, con possibili rialzi fino a $200.

Nel frattempo, il mercato delle meme coin continua a crescere, con Pepe Unchained (PEPU) che ha raccolto oltre 40 milioni di dollari nella sua prevendita, segnando un nuovo record. Ora, con soli 22 giorni rimanenti alla fine della prevendita, gli investitori hanno la possibilità di comprare PEPU a un prezzo che potrebbe non ripetersi più.

VISITA IL SITO UFFICIALE DI PEPE UNCHAINED

Avalanche (AVAX) pronto a cavalcare un grande rally: gli analisti prevedono prezzi fino a $300

Gli analisti sono estremamente ottimisti riguardo al prezzo di Avalanche (AVAX), prevedendo un possibile rialzo che potrebbe portarlo a superare i $130, con un incremento del 271% rispetto ai livelli attuali.

L’analista Grronk, in un post su X, ha stimato che AVAX potrebbe salire fino a $200 nel miglior scenario possibile, segnando un aumento del 417%. La sua previsione si basa sull’analisi delle performance passate e sull’attuale momentum rialzista del token.

Anche Beastlorion, un altro esperto, prevede un potenziale ancora maggiore, ipotizzando un’impennata fino a $300 grazie al canale di regressione positivo. Con una prospettiva così positiva, AVAX potrebbe essere pronto a esplodere nei prossimi mesi, confermando il suo status di asset di riferimento nel panorama delle criptovalute.

Il prezzo di Avalanche (AVAX) forma un Golden Cross: cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

Il prezzo di Avalanche (AVAX) sta mostrando segnali tecnici positivi che potrebbero spingerlo a salire nei prossimi mesi. In particolare, AVAX ha formato un pattern di inversione chiamato “head and shoulders inverso”, con il minimo a $17,32 registrato ad agosto, suggerendo una possibile ripresa dei prezzi.

Un altro indicatore significativo è il “Golden Cross”, dove le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni si sono incrociate, un segnale che storicamente ha preceduto guadagni consistenti. Ad esempio, il cross avvenuto a novembre ha portato a un aumento del 190%, raggiungendo il massimo annuale di $190.

Inoltre, Avalanche ha formato un pattern di pennant rialzista. Se il prezzo supererà il livello di $37,76, è probabile che il token raggiunga i $41,88, il suo massimo di maggio 2022. Successivamente, la resistenza successiva si trova a $50, un livello psicologico importante e il massimo di dicembre scorso. Tuttavia, se il prezzo dovesse scendere sotto il supporto di $30,75, la previsione rialzista per AVAX verrebbe invalidata, rendendo quindi necessario monitorare attentamente l’andamento del mercato.

Pepe Unchained: la prevendita che sta dominando il mercato delle meme coin

Pepe Unchained (PEPU), la nuova versione di PEPE, ha raggiunto un traguardo straordinario, raccogliendo oltre 40 milioni di dollari nella più grande prevendita di meme coin mai registrata.

Grazie a un forte afflusso degli investitori, solo nelle ultime ore sono stati raccolti più di 500.000 dollari. Con soli 22 giorni rimasti prima della chiusura della prevendita, gli investitori stanno cercando di approfittare del prezzo ancora contenuto di 0,01295 dollari, che potrebbe rappresentare il punto di ingresso più basso mai visto.

La crescente popolarità di Pepe Unchained si riflette anche nelle transazioni di grandi investitori. Una “whale” ha recentemente acquistato 19,99 ETH in PEPU, per un valore di oltre 65.000 dollari. Questo afflusso di capitali sta generando un aumento dell’interesse, in vista del futuro listing su Binance, uno degli exchange più prestigiosi al mondo.

PEPU è destinato a diventare uno dei principali protagonisti tra le meme coin, grazie alla sua offerta unica: una blockchain Layer 2, un DEX decentralizzato, e la possibilità di creare meme coin personalizzate tramite Pepe’s Pump Pad. Inoltre, il sistema di staking offre un rendimento annuale del 71%, permettendo agli investitori di guadagnare premi mentre restano in attesa di un incremento dei prezzi.

Pepe Unchained ha tutte le carte in regola per replicare il successo di PEPE, con la possibilità di trasformare gli investimenti iniziali in rendimenti stratosferici e portando i primi investitori a guadagni che potrebbero cambiare la loro vita.

È possibile seguire il progetto, oltre che sul suo sito ufficiale, a cui trovate il link qui sotto, anche sulle pagine social: Telegram e X.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN PEPU