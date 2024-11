Sport

VARESE – Il punteggio di 10 a 2 è lampante, meritato e costruito con un bel gioco che ha messo in condizione i giocatori varesini di aggiudicarsi una partita all’inizio “temuta” e “pericolosa”. Nel Varese assente M. Borghi, ancora reduce dall’infortunio rimediato a Caldaro, mentre rientrano M. Mazzacane e Raimondi, a cui si aggiunge il nuovo arrivato Luca Basile, figlio del celebre coach.

L’inizio del match è caratterizzato da una rovinosa caduta di Piroso che sbatte male in balaustra facendo trattenere il fiato a tutto il pubblico e non solo. Per lui intervento medico e barella dopo alcuni minuti di fermo. Il pericolo è poi rientrato dopo le cure in infermeria, ma il giocatore non è comunque entrato sul ghiaccio. La sfida riparte senza però decollare come ritmo. Ci pensa però il Varese a sbloccare l’empasse, con Tilaro che realizza il gol del vantaggio con la complicità del portiere Mariani. Lo stesso goalie era stato fortunato poco prima sulla traversa di Kuronen, invece ha risposto alla grandissima sul tentativo volante di Raimondi.

Il raddoppio varesino è splendido: Allevato e Tilaro confezionano per Borghi, abilissimo nella conclusione forte e precisa dalla media distanza. Prima della sirena di fine tempo, Rocco Perla compie un “paratone” incredibile col bastone sul tiro a botta sicura di Ambrosoli.

Il secondo drittel si apre con il Como leggermente più propositivo ma è Kuronen che ha sul bastone il 3 a 0, ma spedisce largo da ottima posizione. Il Como prende “spazio” e queso porta alla rete di Subotic dopo cinque minuti. Varese alza il ritmo e l’esito di questa scelta si rivela vincente: fuga di Perino sul lato destro dell’attacco, disco per l’accorrente Ghiglione che deposita in porta il terzo disco per i gialloneri. I Mastini hanno l’opportunità di allungare approfittando di un doppio powerplay. In questa situazione prima il palo di Kuronen, poi il gol di Perino pochi secondi dopo. A una manciata di secondi dalla sirena, Franchini va in penalty box per proteste e Corbisiero realizza la seconda rete comasca.

Bel terzo tempo il Varese preme sull’acceleratore e chiude la gara, siglando sei reti, di cui tre in meno di 60”. Dopo 13” dal primo ingaggio è Kuronen che appoggia in porta il primo puck del terzo periodo. Non succede più molto fino al minuto 49: nello spazio di 60 “ realizzano Tilaro, Kuronen e Makinen. Il Como coglie un palo con Subotic in superiorità, Varese controlla e trova il modo di mandare in rete ancora Ghiglione e P. Borghi prima della fine.

Sabato sera per i Mastini trasferta in Val di Fassa, mentre il prossimo giovedì a Varese arriverà il Valdifiemme.

Formazioni

HCMV Varese Hockey: 2 Perla (95 F. Matonti), 3 Schina, 7 Fanelli, 22 E. Mazzacane, 38 Makinen, 42 Crivellari, 66 Basile, 94 M. Matonti, 8 Ghiglione, 12 Franchini, 13 Fornasetti, 15 Tilaro, 16 Vanetti, 19 Allevato, 24 Perino, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 78 Kuronen, 91 Raimondi. Coach: Gaber Glavic

HOCKEY COMO: 55 Mariani (40 Tesini), 13 Cordiano, 20 Terzago, 23 Ambrosoli, 25 Lohach, 28 Paramidani, 37 Koka, 44 Taufer, 7 Ruzhnikov, 8 Pirelli, 9 Matous, 16 Formentini, 17 Carbisiero, 27 Marcati, 29 Vola, 33 Xamin, 91 La Notte, 95 Subotic. Coach: Massimo Da Rin

Tabellino

HCMV Varese Hockey – Hockey Como 10 – 2 (2-0 2-2 6-0)

Marcatori

9’35” (HCMV) Tilaro (Kuronen, M. Matonti), 13’45” (HCMV) P. Borghi (Tilaro, Allevato), 25’35” (HC) Subotic (Lohach, Ruzhnikov), 30’59” (HCMV) Ghiglione (Perino, Kuronen) ,30’07” (HCMV) Perino (Vanetti, Kuronen) PP2, 39’44” (HC) Corbisiero (Terzago, Lohach) PP1, 40’13” (HCMV) Kuronen (Perino), 49’31” (HCMV9 Tilaro (M. Matonti, Allevato), 49’41” (HCMV) Kuronen (Ghiglione, Crivellari), 50’24” (HCMV) Makinen (Ghiglione, Perino), 57’53” (HCMV) Ghiglione (Perino, Kuronen), 59’04” (HCMV) P. Borghi (Tilaro)

(foto: un momento della partita)

22112024