Città

SARONNO – Spacciatori col pc nel bosco: Dante smonta la postazione tech.

Eduscopio svela gli istituti tecnici di Saronno con l’indice di occupazione più alto.

Evasio Regnicoli sindaco di Origgio ha ufficializzato il passaggio a Forza Italia. Il primo cittadino è stato eletto in una lista civica. “Nel tesseramento in corso, in qualità di segretari provinciali di Monza e della Brianza e Varese, abbiamo avuto il piacere e la soddisfazione di consegnargli la tessera azzurra – spiegano Luca Veggian Simone Longhini – insieme al nostro segretario regionale Alessandro Sorte, siamo molto contenti ed onorati per questo nuovo ingresso nel nostro partito che si conferma sempre maggiormente come unica grande forza moderata, popolare ed europeista al centro della politica Italiana ed Europea”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22112024