CESANO MADERNO – “Complimenti all’Istituto Versari di Cesano Maderno, al primo posto tra i licei scientifici della Provincia di Monza e Brianza secondo l’edizione 2024 di Eduscopio.it”: inizia così una nota dell’Amministrazione civica cesanese, che ricorda come “il Versari si conferma quale istituto scolastico top, primo tra i licei scientifici e anche delle Scienze Umane. Congratulazioni alla dirigente Maria Grazia Di Battista, al corpo docente e a tutti coloro che contribuiscono al prestigio della scuola. Bravissimi inoltre i diplomati, dato che la classifica si basa sugli esisti successivi della formazione secondaria e, quindi, sui risultati universitari degli studenti che hanno frequentato l’istituto”. Complimenti, proseguono dal Comune, “anche all’Iss Majorana, al terzo posto in Provincia nel settore Tecnico tecnologico, in particolare alla nuova dirigente Beatrice Petri, alla quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, ai docenti e a tutto il personale. iamo orgogliosi e riconoscenti per i risultati delle nostre scuole, che offrono un contributo fondamentale alla crescita di Cesano Maderno e con cui siamo felici di collaborare promuovendo iniziative di valore che coinvolgono tutta la città”.

Eduscopio.it è un portale gratuito creato dalla Fondazione Giovanni Agnelli nel 2014, progettato per aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore dopo la terza media. Il sito consente di confrontare le scuole secondarie di secondo grado in base a come preparano gli studenti per l’università o per il mondo del lavoro, utilizzando dati sulle carriere universitarie e lavorative dei diplomati raccolti dai Ministeri competenti. Attraverso indicatori rigorosi ma di facile comprensione, Eduscopio permette di valutare la qualità dell’offerta formativa delle scuole italiane, offrendo informazioni utili per una scelta consapevole del percorso di studi.

(foto archivio: il Municipio di Cesano Maderno)

22112024