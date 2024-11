ilSaronnese

SARONNO – Nel week end appena trascorso il karate italiano ha fatto capolinea al Palapellicone, il centro olimpico del Coni di Ostia, dove si sono disputati i Campionati Italiani a rappresentative regionali.

Ogni regione selezionava i migliori atleti regionali formando la propria rappresentativa per poi affrontare quella delle altre regioni. Le gare erano individuali ed ogni singolo risultato contribuiva ad incrementare il punteggio della propria regione, stabilendo poi alla fine delle competizioni la classifica generale per determinare la regione vincente.

La Lombardia per il secondo anno consecutivo si è laureata campione d’Italia. Conferma il suo titolo anche la saronnese Alessandra Bossi che nella gara di Kumite (combattimento) individuale riesce vince la medaglia d’oro nella categoria under 18 -48 Kg di peso in una finale molto combattuta ed avvincente, finita con il punteggio di 6-5 per la saronnese.

Grande soddisfazione per il maestro Davide Colombo del Cao Karate team dove la saronnese è tesserata, che ha visto tre sue atlete convocate nella rappresentativa Lombarda e tutte e tre queste atlete sono riuscite a conquistare il titolo nazionale individuale della propria categoria: Alessandra Bossi -48 Kg di peso, Viola Gandola -59 Kg di peso, Elisa Cattaneo -66 Kg di peso, impresa mai riuscita a nessuna palestra affiliata alla federazione Fijlkam.

Grande successo per questa manifestazione, una delle gare più sentite dell’anno, dove per potervi partecipare bisogna essere convocati come rappresentanza della propria regione di appartenenza, per poi sfidare i migliori atleti del Karate Italiano appartenenti alle altre regioni. Gare che hanno coinvolto appassionatamente tutti i presenti, dal numeroso pubblico, agli atleti ed i tecnici partecipanti; ognuno tifava inneggiando con calore e passione i colori della propria regione sostenendo i compagni impegnati nelle gare individuali, proprio una bella atmosfera.

Da sottolineare il lavoro fatto dal centro tecnico regionale lombardo che per il secondo anno consecutivo riesce a salire sul gradino più alto del podio italiano, sbaragliando l’agguerrita concorrenza.