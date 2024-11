Lazzate

LAZZATE – Domenica 24 novembre torna l’iniziativa “Mercanti fieri”, le bancarelle d’eccellenza della Brianza che esporranno per tutto il giorno lungo le vie del Borgo. Dalle 9 alle 19, gli ambulanti della Brianza saranno in via Volta, via S.Lorenzo, piazza Giovanni XXIII, piazza Don Antonio Galli.

Moltissime le attività che coinvolgeranno grandi e piccoli: oltre alle bancarelle d’eccellenza da tutto il circondario, sarà possibile gustare castagne caldarroste e, per i più piccoli, fare un giro sui baby go-kart o lasciarsi truccare dal truccabimbi, offerto dal comitato Cri Alte Groane. Non mancherà, sempre per i più piccoli, l’esperienza offerta dalla Croce Rossa dell’ospedale dei pupazzi, più volte proposta e sempre apprezzata dai più piccoli, che offre loro la possibilità di imparare e divertirsi.

L’evento è in collaborazione con il comune di Lazzate e l’associazione Borgo in festa.

