Gli esperti sono d’accordo: le meme coin sono pronte per un rialzo parabolico entro la fine del 2024 e durante il ciclo rialzista delle cripto nel 2025.

La rielezione di Donald Trump, un Congresso degli Stati Uniti favorevole alle criptovalute, una SEC più amichevole e i tagli dei tassi nelle principali economie come Stati Uniti, Cina ed Europa hanno preparato il terreno per il tanto atteso superciclo delle meme coin nei mesi a venire.

Tuttavia, gli investitori ancora in attesa potrebbero avere solo pochi giorni per posizionarsi in vista dell’imminente euforia estrema del mercato rialzista.

Le meme coin da comprare per forti ritorni nel 2025

Gli esperti ritengono che le meme coin di punta, come Dogecoin, Pepe e Dogwifhat, siano ancora altamente sottovalutate e possano offrire rendimenti straordinari.

Tuttavia, le meme coin di media e piccola capitalizzazione sono quelle che stanno generando ricchezza e trasformando piccoli investitori in milionari.

Ad esempio, un piccolo investitore ha investito solo $17 all’inizio in Peanut The Squirrel (PNUT) e li ha trasformati in quasi $3 milioni, un sorprendente ritorno di 176.470x in pochi giorni.

The guy that bought $17 $Pnut now sold all of his bag for $3M 🤖 https://t.co/clEvhwnIyD pic.twitter.com/to8RCp3uTf — Kakashi (@kkashi_yt) November 13, 2024

Allo stesso modo, un altro acquirente in meme coin ha trasformato $305 in $2,2 milioni con $RIF e $782 in $1 milione con $URO.

Anche se tali profitti spesso implicano anche molta fortuna, ci sono 5 meme coin con alti ritorni che potrebbero potenzialmente offrire una crescita da 10x a 100x nei prossimi mesi.

Pepe Unchained (PEPU)

Questa meme coin in prevendita, Pepe Unchained (PEPU), è al primo posto nella lista delle migliori meme coin da acquistare per alti ritorni.

Come una delle “commodity” più calde nel settore delle meme coin, PEPU ha già raccolto oltre $40 milioni nella sua prevendita e aggiunge circa $1 milione ogni giorno al totale. Con il suo atteso lancio su exchange di primo livello previsto per il 14 dicembre, la nuova meme coin potrebbe raccogliere oltre $50 milioni prima della sua IEO.

Al contrario, First Neiro On Ethereum e Act I: The Prophecy avevano valutazioni di appena $15 milioni e $20 milioni al momento della loro quotazione su Binance.

A differenza della maggior parte delle nuove meme coin, Pepe Unchained vanta anche solidi fondamentali. Ad esempio, è un progetto ad alta utilità che porterà il proprio ecosistema Layer2, con una piattaforma di lancio per meme coin come Pump.fun, strumenti all’avanguardia e analisi avanzate.

I possessori di PEPU beneficeranno presto di costi di trading estremamente bassi, transazioni istantanee e dell’opportunità di acquistare nuove meme coin a prezzi di lancio. Non sorprende che il progetto abbia attirato sia balene che investitori al dettaglio, con un investitore di peso che ha recentemente acquistato oltre $300.000 in PEPU.

Molti influencer nel mondo delle criptovalute si aspettano rendimenti di 10x e 100x da Pepe Unchained, mentre lo YouTuber ClayBro (con oltre 130.000 iscritti) ha persino segnalato la possibilità di guadagni fino a 700x.Vai alla prevendita di Pepe UnchainedCrypto All-Stars (STARS)Crypto All-Stars (STARS) è un’altra meme coin a bassa capitalizzazione con alto potenziale di ritorno nei prossimi mesi.La prevendita di STARS ha già raccolto oltre $4,4 milioni in poche settimane, segnalando una forte adozione da parte del mercato e un elevato potenziale di crescita. A differenza della maggior parte delle meme coin, i possessori di STARS non dipenderanno unicamente dalla speculazione sul prezzo per ottenere rendimenti interessanti. Crypto All-Stars sta lanciando infatti il MemeVault, una piattaforma di staking multichain e multitoken che accetta 11 meme coin e offre ricompense per lo staking attraenti.Gli investitori che mettono in staking STARS riceveranno ricompense triplicate. Infatti, gli acquirenti della prevendita possono già mettere in staking i propri token in una piattaforma secondaria, con rendimenti attuali pari a un APY di quasi il 400%. Molti trader non sottovalutano il potenziale di STARS, e alcuni la considerano persino la prossima meme coin da 100x.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Flockerz (FLOCK)

C’è un rinnovato interesse per le meme coin decentralizzate, specialmente dopo la quotazione su Binance di First Neiro On Ethereum, una meme coin valutata appena $15 milioni.

Il co-fondatore di Binance, He Yi, ha criticato i progetti centralizzati, sottolineando l’inclinazione dell’exchange verso meme coin più incentrate sulla comunità.

Non sorprende quindi che Flockerz (FLOCK), una meme coin a bassa capitalizzazione che si definisce la “meme coin del popolo”, sia molto richiesta. La sua prevendita ha già raccolto $2,4 milioni, grazie all’interesse di grandi investitori e del mercato retail.

Flockerz introduce una novità nel concetto di governance DAO con la sua piattaforma vote-to-earn. Tutti i possessori di FLOCK saranno membri del DAO Flocktopia e potranno decidere la direzione del progetto attraverso i loro voti, che potranno influenzare iniziative di marketing, quotazioni su exchange, nuove funzionalità, ecc.

In cambio, riceveranno ricompense interessanti. Inoltre, Flockerz ha una piattaforma di staking per la prevendita che attualmente offre un tasso di ricompensa superiore all’800%.

Gli esperti sono molto ottimisti sul potenziale di crescita di FLOCK, segnalando la possibilità di rendimenti compresi tra 10x e 100x.

Vai alla prevendita di Flockerz

Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng è una delle meme coin più popolari nel settore quest’anno.

Ispirata al dolce ippopotamo baby di uno zoo thailandese, Moo Deng è un progetto con forti legami alla cultura web. Le foto e i video dell’ippopotamo sono diventati virali sui social media e sono stati persino trasmessi nel popolare programma televisivo Saturday Night Live.



Il prezzo di Moo Deng è aumentato del 600% nell’ultimo mese, grazie principalmente alla sua quotazione nei Futures di Binance. Sebbene la meme coin abbia subito un notevole calo lunedì, il trader leggendario Bluntz crede che sia pronta per un rialzo che la porterà a nuovi massimi storici.

Slerf (SLERF)

Slerf è un’altra meme coin a bassa capitalizzazione con un grafico estremamente rialzista.

La meme coin è diventata famosa a livello globale dopo che il suo sviluppatore ha accidentalmente bruciato tutti i token della prevendita. Sebbene questo sia stato disastroso per gli acquirenti, l’incidente ha reso Slerf il progetto più decentralizzato sul mercato.

Il prezzo di Slerf sta subendo un notevole calo dopo un rally del 100% la scorsa settimana. Tuttavia, Bluntz ritiene che la meme coin sia ora pronta per un nuovo movimento rialzista e potrebbe offrire rendimenti superiori a 5x durante il bull run del 2025.

Attualmente, Slerf ha una capitalizzazione di mercato di appena $143 milioni, ma molti esperti prevedono che potrebbe raggiungere il miliardo di dollari. Non sorprende che sia considerata una delle migliori meme coin da acquistare per alti ritorni a dicembre 2024 e oltre.

Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng è una delle meme coin più popolari nel settore quest’anno.

Ispirata al dolce ippopotamo baby di uno zoo thailandese, Moo Deng è un progetto con forti legami alla cultura web. Le foto e i video dell’ippopotamo sono diventati virali sui social media e sono stati persino trasmessi nel popolare programma televisivo Saturday Night Live.

Il prezzo di Moo Deng è aumentato del 600% nell’ultimo mese, grazie principalmente alla sua quotazione nei Futures di Binance. Sebbene la meme coin abbia subito un notevole calo lunedì, il trader leggendario Bluntz crede che sia pronta per un rialzo che la porterà a nuovi massimi storici.

nice 27% 3 wave abc dip on $moodeng, just swept the lows, next stop fresh all time highs imo. https://t.co/uApRTK00xJ pic.twitter.com/UoQX6v2fp1 — Bluntz (@Bluntz_Capital) November 19, 2024

Slerf (SLERF)

Slerf è un’altra meme coin a bassa capitalizzazione con un grafico estremamente rialzista.

La meme coin è diventata famosa a livello globale dopo che il suo sviluppatore ha accidentalmente bruciato tutti i token della prevendita. Sebbene questo sia stato disastroso per gli acquirenti, l’incidente ha reso Slerf il progetto più decentralizzato sul mercato.

Il prezzo di Slerf sta subendo un notevole calo dopo un rally del 100% la scorsa settimana. Tuttavia, Bluntz ritiene che la meme coin sia ora pronta per un nuovo movimento rialzista e potrebbe offrire rendimenti superiori a 5x durante il bull run del 2025.

Attualmente, Slerf ha una capitalizzazione di mercato di appena $143 milioni, ma molti esperti prevedono che potrebbe raggiungere il miliardo di dollari. Non sorprende che sia considerata una delle migliori meme coin da acquistare per alti ritorni a dicembre 2024 e oltre.