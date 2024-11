Comasco

SARONNO – Ieri mattina incidente, scontro fra un’auto ed una moto, lungo l’autostrada A9 in direzione Milano, nel tratto fra Saronno ed Origgio: sul posto, erano le 8.15, l’intervento di polizia stradale, auto-infermieristica e ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. E’ stato soccorso un uomo di 50 anni infine portato, non in pericolo di vita, all’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Saronno ieri alle 19 all’angolo fra via Piave e via Roma intervento dell’ambulanza della Croxe rossa saronnese per soccorrere una donna di 46 anni, che stava male ed alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. E’ stata trasportata all’ospedale cittadino, in condizioni non gravi.

A Bregnano ieri lungo la provinciale 31 un’auto è uscita di strada; è successo alle 19 e sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, è stato soccorso un 37enne, per lievi contusioni.

A Caronno Varesino alle 15.15 di ieri tamponamento fra due auto in via Giovanni XXIII, sono stati soccorsi un 22enne ed un 33enne, medicati sul posto.

A Tradate sempre ieri, alle 11, per una caduta da una scale è stato soccorso un 57enne in via Allende, l’uomo è stato poi medicato all’ospedale di Tradate per lievi contusioni.

(foto archivio)

22112024