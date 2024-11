Città

SARONNO – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città di Saronno si mobilita con un programma ricco di eventi e riflessioni, centrato sul tema della violenza di genere e sulla necessità di spezzare la catena transgenerazionale di potere e controllo che alimenta questa piaga sociale.

La manifestazione, organizzata con il supporto dell’associazione Rete Rosa, vede quest’anno una partecipazione significativa degli uomini, padri e figli, che si uniscono per dire “no” alla violenza maschile contro le donne, interrogandosi sui modelli di maschilità ereditati e su come interrompere questo doloroso ciclo.

Sabato 23 novembre gli eventi inizieranno alle 10.30 in Piazza Libertà, con una performance artistica e installazioni a cura di Vito Scamarcia e Grazia Giani. L’opera sarà un viaggio visivo ed emotivo che illumina le “gabbie” simboliche e reali della violenza di genere, mostrando la strada per uscirne. Alle 11.15, nell’atrio del comune di Saronno, si terrà l’incontro di parola, condotto dall’associazione “È Possibile. Uomini contro ogni violenza“. Il dialogo sarà un momento intenso e significativo, in cui uomini e donne si confronteranno sui meccanismi sociali e culturali che perpetuano la violenza di genere.

Quest’anno il focus è sulla voce degli uomini, che denunciano la trasmissione muta e inconsapevole di un modello di maschilità legato al potere e al controllo, passato di padre in figlio come norma culturale. Sempre più uomini riconoscono il peso di questi ruoli imposti, che risultano mortificanti sia per loro che per le donne. La volontà di interrompere questa “staffetta transgenerazionale” diventa il filo conduttore degli interventi.

Vito Scamarcia, pittore e scultore, e Grazia Giani, arte-terapeuta, guideranno i partecipanti attraverso un percorso creativo e riflessivo, con l’obiettivo di trasformare la consapevolezza in azione concreta. L’associazione “È Possibile”, da oltre un decennio impegnata nel confronto sulla violenza maschile, porterà il proprio contributo di esperienza e dialogo, mostrando come l’autocoscienza maschile possa diventare un potente strumento di cambiamento.

(foto d’archivio)

