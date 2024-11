Città

SARONNO – La Gs Robur 1919 inaugura la sua panchina rossa. La G.S. Robur 1919, storica società sportiva saronnese, ha lanciato un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza, inaugurando una propria panchina rossa. Questo simbolo universale della lotta alla violenza sulle donne e di genere è stato scelto per ribadire il ruolo centrale dello sport nella promozione di valori come il rispetto e l’inclusione.

“In Robur non trova posto nessuna forma di violenza” dichiarano i rappresentanti dell’associazione, specificando che il loro impegno va oltre la violenza di genere, abbracciando anche il contrasto alla violenza religiosa, psicologica, fisica e culturale. “Noi ci siamo, contro ogni genere di violenza” è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Con questa nuova panchina, la Robur non solo aderisce a un simbolo di sensibilizzazione ormai diffuso a livello nazionale, ma intende anche coinvolgere la comunità, invitandola a riflettere sull’importanza di unire le forze per combattere ogni forma di discriminazione e sopraffazione. Con gli hashtag #panchinarossa, #stopallaviolenza e #noviolenza, la G.S. Robur 1919 invita tutti a condividere questo messaggio di impegno e speranza.

A Saronno, un’altra panchina rossa si trova in piazza San Francesco, posizionata dall’Amministrazione comunale per rafforzare il messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Inaugurata il 25 novembre 2022, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la panchina è stata dipinta dagli studenti delle scuole saronnesi, che hanno anche letto messaggi sul tema.

