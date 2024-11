Città

SARONNO – Nel centro di Saronno, in piazza De Gaspari 14, apre il temporary shop della Saronno Point Odv da sabato 23 novembre al 24 dicembre e sarà attivo nei seguenti orari: giorni feriali dalle 15 alle 19, festivi e prefestivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

All’interno dello shop potrete trovare prodotti di diverse tipologie: oggetti natalizi, prodotti di bigiotteria, accessori per la casa, abbigliamento, manufatti artigianali, borse ad uncinetto, tovagliati, riso prodotto nel Pavese e tante altre idee per i vostri regali di Natale. Gli appassionati di vintage potranno trovare diversi prodotti di arredamento, stampe e giocattoli completi di scatola originale. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per sostenere la raccolta fondi attivata dall’associazione per l’acquisto di un’auto dedicata al trasporto dei malati oncologici in cura all’ospedale di Saronno della Asst Valle Olona e al sostentamento dei costi collegati a questo

servizio.

L’associazione Saronno Point Odv infatti promosso I km della guarigione un’importante iniziativa di crowdfunding attivata in collaborazione con la Banca Bcc di Barlassina e dedicata all’acquisto di un’automobile equipaggiata per il trasporto gratuito dei malati oncologici. La raccolta ha come obiettivo 21.000 euro entro la fine di novembre ed è attiva su Ideaginger.it, la piattaforma dedicata alla raccolta fondi digitale. Chiunque volesse partecipare all’iniziativa può dunque collegarsi a seguente link ed effettuare la propria donazione oppure contattarci al 338 6374481.

Il temporary sarà interamente gestito dai volontari della Saronno Point Odv che saranno disponibili per raccontare l’attività dell’associazione e vari materiali informativi. Marilena Borghetti, presidente dell’associazione, commenta: “Organizziamo questo mercatino di Natale da diversi anni e grazie al suo ricavato riusciamo a sostenere i costi per l’accompagnamento gratuito dei malati oncologici. Abbiamo tanti sostenitori che aspettano proprio questo momento per comprare i regali e contemporaneamente fare del bene”.

Saronno Point Odv è un’associazione senza fini di lucro nata nel 2000 con l’obiettivo di operare a Saronno e limitrofi in aiuto di persone od enti bisognosi. Il lavoro della associazione consiste nell’organizzare diversi eventi (teatro, sport, spettacolo, mercatini, convegni, ecc.) per raccogliere fondi da destinare ai progetti attivi. Da dicembre 2023 l’associazione Saronno Point è diventata

Odv (organizzazione di volontariato) iscritta pertanto al Runts (registro unico nazionale terzo settore).

