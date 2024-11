Altre news

SARONNO – Tentata truffa dello specchietto vicino a Casa di Marta, la automobilista che era stata presa di mira però non c’è cascata E’ successo ieri pomeriggio: a quanto pare per farle credere di avere tamponato un’altra vetture, le avevano tirato un sassolino, che comunque non ha causato alcun danno.

E da parte della vittima di questo episodio non è mancato un ringraziamento sui social, messa in guardia dai concittadini che aveva subito simili esperienze, non si è fatta ingannare.

La “truffa dello specchietto” è un inganno in cui il truffatore simula un incidente stradale, accusando la vittima di aver danneggiato lo specchietto retrovisore del suo veicolo. Per rendere credibile la situazione, il malintenzionato potrebbe lanciare piccoli oggetti contro l’auto della vittima, simulando un urto. Successivamente, richiede un risarcimento immediato in contanti, spesso sostenendo che sia per evitare complicazioni con l’assicurazione. Per difendersi, è importante non pagare sul momento, proporre la compilazione del Cid e, se necessario, contattare le forze dell’ordine.

