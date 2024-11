ilSaronnese

ORIGGIO – Gruppo panchina Rossa Origgio, Pro Loco e Avis con il patrocinio del Comune di Origgio organizzano un evento in occasione della Giornata internazionale per l’rliminazione della violenza contro le donne.

L’evento, ad ingresso libero, si terrà il 25 novembre alle 21 nella sede dell’associazione Anziani Origgesi in via Manzoni 17 ad Origgio. Nel corso della serata dal titolo “Data: 25 novembre. Nome:” l’attrice Marialuce Giardini presenterà un monologo ispirato al tema della giornata.

“Sarà un’occasione per riflettere ed emozionarsi – commentano gli organizzatori – Onorando la memoria delle tante donne che nel corso di questo 2024 hanno perso la vita a causa di un uomo. Gli organizzatori continuano nel loro impegno per sensibilizzare al tema del contrasto alla violenza di genere. Ciascuno di noi, indipendentemente dall’età, dal ruolo o dal genere può fare qualcosa per contribuire al cambiamento culturale necessario perché il fenomeno della violenza contro le donne possa cessare”.

Tutte le donne che si trovino a subire violenza possono chiedere aiuto chiamando il numero gratuito 1522 (è possibile anche aprire una chat sul sito 1522.eu) oppure contattando i centri antiviolenza presenti nel territorio.

(foto archivio)

23112024